Meteo | promette bene il ponte dell’Immacolata in Umbria
Perugia, 1 dicembre 2025 – L’Umbria si prepara a un ponte dell’Immacolata all’insegna del bel tempo, dopo una settimana partita all’insegna delle nubi ma che poi promette di migliorare, giorno dopo giorno. Le previsioni di 3BMeteo delineano un percorso meteorologico che sembra quasi ‘una piccola storia in tre atti’: le piogge di inizio settimana, la quiete di metà settimana e il sole che dovrebbe far da sfondo al lungo weekend dal 6 all’8 dicembre. L’avvio di settimana è grigio. Lunedì 1 dicembre il tempo si presenta carico di umidità: molte nubi su tutta la regione, con qualche pioggia debole in serata soprattutto sulle aree pianeggianti del nord. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’ultimo weekend di novembre si vola! La meteo promette bene e lo staff del Montegrappa Tandem Team è pronto a farvi vivere un’emozione unica. Vi aspettiamo sul Monte Grappa per un fantastico volo in Parapendio Biposto! ? Prenota ora e goditi l’a - facebook.com Vai su Facebook
#Sabatini: "Primo tempo stralunato di #Modric. #Bartesaghi promette di ..." #SemrpeMilan #milan #MilanLazio #SerieA Vai su X
Meteo per il Ponte dell’Immacolata, treno perturbato express senza sosta - Stiamo oramai salutando novembre ed il meteo sta mutando decisamente aspetto per effetto del ritorno di correnti più miti oceaniche che scalzeranno ... Secondo msn.com