Meteo piogge deboli e neve in alta quota

È arrivata l'attesa perturbazione che interesserà il parmense. Tra lunedì e martedì previste piogge e deboli e nevicate, ma solo sulle cime più alte del criminale appenninico. Nonostante l'acqua caduta nei giorni scorsi, il periodo compreso tra settembre, ottobre e novembre è stato caratterizzato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dicembre al via con piogge diffuse: le previsioni meteo

Allerta Meteo, le piogge torrenziali in arrivo giovedì 4 e venerdì 5 dicembre fanno paura al Sud Italia

Meteo, piogge deboli e neve in alta quota - A Parma i cieli saranno molto nuvolosi o coperti: sono previsti 13mm di pioggia nelle prossime ore È arrivata l'attesa perturbazione che interesserà il parmense.

Meteo Piemonte: precipitazioni dal pomeriggio, quota neve a circa 1200-1400 metri - Precipitazioni: dal pomeriggio, deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali, con quota neve a circa 1200-

Neve in arrivo, un inizio di dicembre imbiancato. E se non fiocca? Nubi e pioggia. Le previsioni meteo - Le precipitazioni delle prossime ore dovrebbero portare neve fino a 1000 metri.