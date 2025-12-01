Meteo le previsioni in Campania per lunedì primo dicembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì primo dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2106m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

