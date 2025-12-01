Meteo le previsioni in Campania per lunedì primo dicembre 2025

Anteprima24.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in  Campania per oggi, lunedì primo dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2106m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

meteo le previsioni in campania per luned236 primo dicembre 2025

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedì primo dicembre 2025

Argomenti simili trattati di recente

meteo previsioni campania luned236Meteo a Napoli e in Campania, le previsioni della prossima settimana: in arrivo nuove piogge - Sono destinate nuovamente a peggiorare le condizioni meteorologiche in Campania, dopo la parentesi soleggiata di questo fine settimana. Segnala msn.com

meteo previsioni campania luned236Maltempo in Campania, prorogata ancora l'allerta meteo: le previsioni - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali fino ... Segnala msn.com

meteo previsioni campania luned236Previsioni meteo per Napoli e Campania nel fine settimana 22-23 novembre: pioggia e freddo - Fine settimana con pioggia e freddo, qualche lieve miglioramento la prossima settimana. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Previsioni Campania Luned236