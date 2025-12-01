Meteo allerta maltempo per temporali | le regioni a rischio Le previsioni

È in arrivo sul nostro Paese una perturbazione di origine atlantica. In queste ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche su Liguria ed alta Toscana dove si registreranno rovesci e temporali per poi estendersi nell’arco della giornata a gran parte del Centro-Nord, interessando in particolare i settori tirrenici centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, allerta maltempo per temporali: le regioni a rischio. Le previsioni

