Messa di riparazione nella chiesa profanata a Ostia cardinale Reina | Feriti ma ne usciremo più forti

(Adnkronos) – “Ci sentiamo come fossero entrati in casa nostra, feriti. Questa è la casa di Dio e noi siamo la famiglia di Dio. La sentiamo come casa nostra, è casa nostra e sappiamo quello che è avvenuto. Le indagini sono in corso, e accerteranno quanto accaduto. Chi ha compiuto quel gesto è sempre un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

BARUMINI. A dicembre parte la sottoscrizione a premi per sostenere le spese per la riparazione del quadro luci e per dare splendore al retablo e una messa a punto all'organo. Grazie a chi vorrà essere fortunato. Presto i premi in palio e i nomi delle persone a - facebook.com Vai su Facebook

Chiesa di Ostia imbrattata da feci umane sui muri e sull’altare. Ordinata una messa “di riparazione” Vai su X

CHIESA Profanata la chiesa di San Nicola a Ostia: indetta una messa di riparazione - La chiesa di San Nicola di Bari a Ostia è stata oggetto di una grave profanazione nel pomeriggio di martedì 25 novembre. Si legge su statoquotidiano.it

Ostia, chiesa imbrattata con le feci: "Anche sull'altare". Messa di riparazione - Feci umane sono state rinvenute in diversi punti della chiesa di San Nicola di Bari di via Gian Carlo Passeroni di Ostia. Secondo iltempo.it

Rito di riparazione dopo la profanazione nella chiesa di San Nicola a Ostia - La diocesi di Roma ha annunciato un Rito penitenziale con Celebrazione Eucaristica nella chiesa di San Nicola di Bari a Ostia, in programma lunedì 1° dicembre alle ore 19. Lo riporta rainews.it

Chiesa profanata a Ostia: chiusura fino alla Messa di riparazione. Interviene il prefetto Patanè - La chiesa di San Nicola di Bari, a Ostia, resterà chiusa fino alla celebrazione della Messa di riparazione, prevista per il primo dicembre. Scrive msn.com

La chiesa di Ostia profanata con le feci umane. Il vicariato ordina rito penitenziale urgente - Concelebrano il vescovo Tarantelli Baccari e il parroco don Cosmo Scardigno ... Come scrive romatoday.it

Roma: rinvenute feci in chiesa a Ostia, indetta messa di riparazione - La comunità parrocchiale di San Nicola di Bari a Ostia "è stata scossa da un gravissimo e inqualificabile atto sacrilego avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, all'interno dell’edificio ... Segnala rainews.it