Merola scarica Albanese | Parole inaccettabili Bologna ritiri la cittadinanza onoraria
La cittadinanza onoraria conferita ma non ancora consegnata alla relatrice speciale Onu sui territori occupati palestinesi, Francesca Abanese, continua a far discutere il centrosinistra a Bologna. Dopo la presa di posizione del deputato Pd Andrea De Maria sull'incompatibilità della cittadinanza, anche l'ex sindaco Virginio Merola critica le parole della relatrice Onu. Albanese infatti, pur condannando "la violenza" dell'assalto avvenuto nella redazione del quotidiano La Stampa lo scorso venerdì, aveva aggiunto che "questo sia un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro". Dichiarazioni "completamente inaccettabili", per Merola, che ricorda come a "decidere le cittadinanze, è il Consiglio comunale e quindi è lui che può revocarle, alla luce di queste parole". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Il punto di Vincenzo Montana – 11ª giornata Sotto le luci del Dino Liotta il Licata conquista altri tre punti pesantissimi. Terzo gol consecutivo di Giovanni Merola e doppietta dello scugnizzo Esposito: una serata perfetta che conferma la forza e la continuità d - facebook.com Vai su Facebook
Cittadinanza a Francesca Albanese, l’ex sindaco di Bologna Merola: “Andrebbe revocata” - Dopo l’attacco ai giornalisti da parte della relatrice Onu per i territori palestinesi occupati, la presa di posizione, prima del deputato Pd Andrea De Maria e oggi dell’ex primo cittadino, attualment ... Lo riporta msn.com
Merola contro Albanese: "Dichiarazioni inaccettabili, Comune di Bologna ritiri cittadinanza onoraria" - Dopo le sue parole sull'assalto alla Stampa, la relatrice speciale dell'Onu spacca il centrosinistra bolognese. Come scrive msn.com