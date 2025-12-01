Merola contro Albanese | Parole inaccettabili Bologna ritiri la cittadinanza onoraria

La cittadinanza onoraria conferita ma non ancora consegnata alla relatrice speciale Onu sui territori occupati palestinesi, Francesca Abanese, continua a far discutere il centrosinistra a Bologna. Dopo la presa di posizione del deputato Pd Andrea De Maria sull'incompatibilità della cittadinanza, anche l'ex sindaco Virginio Merola critica le parole della relatrice Onu. Albanese infatti, pur condannando "la violenza" dell'assalto avvenuto nella redazione del quotidiano La Stampa lo scorso venerdì, aveva aggiunto che "questo sia un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro". Dichiarazioni "completamente inaccettabili", per Merola, che ricorda come a "decidere le cittadinanze, è il Consiglio comunale e quindi è lui che può revocarle, alla luce di queste parole". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Merola contro Albanese: "Parole inaccettabili, Bologna ritiri la cittadinanza onoraria"

