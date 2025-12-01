Mercato Juve doccia gelata per quell’obiettivo per l’estate 2026 | i compagni stanno spingendo per evitare la sua partenza! Ultime

Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, il suo club non si arrende e tenta il rinnovo del portiere: scatta il pressing dei compagni per convincerlo a restare. Le manovre del  mercato Juve  in vista della prossima stagione hanno un obiettivo chiaro tra i pali: approfittare delle difficoltà contrattuali del numero uno del  Milan  per regalare a  Luciano Spalletti  un portiere di caratura mondiale. Il francese, in scadenza nel 2026, è il sogno proibito della nuova dirigenza guidata dall’AD  Damien Comolli, pronta a sacrificare l’attuale titolare  Michele Di Gregorio  pur di arrivare al top player rossonero. Tuttavia, quella che sembrava una strada in discesa a causa del gelo tra le parti, sta trovando un ostacolo imprevisto e “sentimentale”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juve doccia gelata per quell8217obiettivo per l8217estate 2026 i compagni stanno spingendo per evitare la sua partenza ultime

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, doccia gelata per quell’obiettivo per l’estate 2026: i compagni stanno spingendo per evitare la sua partenza! Ultime

Altre letture consigliate

mercato juve doccia gelataDoccia gelata per la Juventus: vantaggio del Bodo/Glimt dopo un discreto avvio bianconero - La firma del vantaggio norvegese è di Ole Blomberg. Si legge su m.tuttomercatoweb.com

mercato juve doccia gelataPasticcio Cabal, rischia di vanificare il secondo tempo della Juventus: 2-2 del Bodo su rigore - All'87' ecco la seconda doccia gelata per la Juventus, che rischia di veder vanificati gli sforzi nella ripresa. Segnala m.tuttomercatoweb.com

Spalletti furioso, colpa di Vlahovic: doccia gelata Juve - Grazie all'arrivo di Spalletti, Vlahovic spera di tornare centrale come un tempo, ma l'ultima uscita ha fatto veramente infuriare il tecnico di Certaldo ... Da calciomagazine.net

Juve, come cambia il mercato con Spalletti: c’è una priorità e poi il grande sogno di Lucio - Allegri la continuità non è stata proprio la caratteristica principale della società bianconera, che ha ... Lo riporta calciomercato.it

Mercato Juve: continua il pressing del Chelsea per Yildiz, possibile offerta a gennaio - Le big di Premier avrebbero messo gli occhi su di lui e sarebbero pronte ad un'offerta già nel mercato di ... Si legge su it.blastingnews.com

Home Mercato Video Foto Rosa - Non vogliamo certo mettere fretta agli uomini mercato della Juventus: la gestione firmata Luciano Spalletti è solo all'alba, dovrà conoscere prima bene la squadra, trasmettergli il proprio credo e ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juve Doccia Gelata