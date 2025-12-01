Mercato Juve doccia gelata per quell’obiettivo per l’estate 2026 | i compagni stanno spingendo per evitare la sua partenza! Ultime

Mercato Juve, il suo club non si arrende e tenta il rinnovo del portiere: scatta il pressing dei compagni per convincerlo a restare. Le manovre del mercato Juve in vista della prossima stagione hanno un obiettivo chiaro tra i pali: approfittare delle difficoltà contrattuali del numero uno del Milan per regalare a Luciano Spalletti un portiere di caratura mondiale. Il francese, in scadenza nel 2026, è il sogno proibito della nuova dirigenza guidata dall’AD Damien Comolli, pronta a sacrificare l’attuale titolare Michele Di Gregorio pur di arrivare al top player rossonero. Tuttavia, quella che sembrava una strada in discesa a causa del gelo tra le parti, sta trovando un ostacolo imprevisto e “sentimentale”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, doccia gelata per quell’obiettivo per l’estate 2026: i compagni stanno spingendo per evitare la sua partenza! Ultime

