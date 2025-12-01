Mercato Inter torna in auge un nome a sorpresa per la porta | è da sempre un pallino di Ausilio!
Inter News 24 Mercato Inter, torna in auge un nome a sorpresa per la porta: è da sempre un pallino del direttore sportivo Piero Ausilio! Ecco di chi si tratta. L’Inter guarda al futuro della porta per l’estate 2026 e torna prepotentemente di moda il nome di Guglielmo Vicario. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, i nerazzurri mantengono vivo l’interesse per l’estremo difensore del Tottenham, inserendolo nella lista dei candidati per raccogliere l’eredità di Yann Sommer, insieme ad altri profili come Caprile e Atubolu. Il direttore sportivo Piero Ausilio stima da sempre l’ex portiere dell’Empoli, che era stato virtualmente bloccato dal club di Viale della Liberazione prima del suo trasferimento a Londra, sfumato solo per le tempistiche legate alla cessione di Onana. 🔗 Leggi su Internews24.com
