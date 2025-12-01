Mercato Inter interesse per Saibari | il talento marocchino del PSV osservato speciale

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Inter, fari puntati su Saibari: il gioiello marocchino del PSV tra gli obiettivi dei nerazzurri. Le ultimissime L’Inter continua a monitorare profili utili al proprio progetto tecnico e tra i nomi più interessanti spicca quello di Ismael Saibari, centrocampista offensivo del PSV Eindhoven. Il marocchino classe 2001 sta vivendo un avvio di stagione brillante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato inter interesse per saibari il talento marocchino del psv osservato speciale

© Calcionews24.com - Mercato Inter, interesse per Saibari: il talento marocchino del PSV osservato speciale

Altri contenuti sullo stesso argomento

mercato inter interesse saibariInter, Marotta punta il gioiello del PSV: derby di mercato col Milan - L'Inter ha messo gli occhi sul gioiellino del PSV Eindhoven: Marotta è pronto a mandare in scena un derby di mercato col Milan. Scrive spaziointer.it

mercato inter interesse saibariIl gigante Mateta e il versatile Saibari: Milan, voci di mercato senza requie - Per la prossima stagione, il polacco Robert Lewandowski (Barcellona) potrebbe diventare un'occasione a parametro zero. Lo riporta msn.com

mercato inter interesse saibariAcerbi Inter, il destino si decide: il contratto in scadenza e l’interesse esterno aprono scenari inattesi - Acerbi Inter, la svolta è vicina: il contratto in scadenza e le valutazioni di mercato aprono la strada a scenari decisivi Il futuro di Francesco Acerbi, colonna dell’Inter nelle ultime stagioni, è to ... Riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Inter Interesse Saibari