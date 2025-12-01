Mercatini di Natale a Sant' Olcese con stand gastronomici spettacoli e Christmas Village

Domenica 7 dicembre arrivano a Sant'Olcese i tradizionali Mercatini di Natale, un appuntamento che ogni anno porta nel cuore del paese colori, profumi e tanta voglia di stare insieme.Dalle 9, in via Poiré a Manesseno, via alle bancarelle, agli stand gastronomici e a un mondo di attività per i più. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Mercatini di Natale a Sant'Olcese con stand gastronomici, spettacoli e Christmas Village - Dalle 9, in via Poiré a Manesseno, via alle bancarelle, agli stand gastronomici e a un mondo di attività per i più piccoli: truccabimbi, gonfiabili, gincana, battesimo della sella, spettacoli di magia ... Come scrive genovatoday.it

Mercatino di Natale a Sant'Olcese 2025 con bancarelle, Gincana e tour natalizio - Domenica 7 dicembre 2025, a Manesseno (Comune di Sant'Olcese), accoglie il ritorno dei tradizionali Mercatini di Natale, accompagnati da una giornata ricca di attività sportive e iniziative solidali. Scrive mentelocale.it

