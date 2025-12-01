MeraviglioSA Città del Natale Salerno, al via l’allestimento dei mercatini natalizi: artigiani, laboratori e area bimbi con Babbo Natale. MeraviglioSA Città del Natale Salerno entra ufficialmente nel vivo con l’allestimento delle casette dei mercatini che animeranno il centro cittadino durante il periodo natalizio. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, sarà presentata domani – 1 dicembre alle ore 11 – presso il Comune di Salerno, alla presenza di istituzioni, associazioni di categoria e organizzatori. L’evento si inserisce nel ricco programma delle iniziative che accompagneranno le Luci d’Artista, ormai riconosciute come uno dei principali richiami turistici del territorio. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - MeraviglioSA Città del Natale Salerno: al via i mercatini