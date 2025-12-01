MeraviglioSA Città del Natale Salerno | al via i mercatini
MeraviglioSA Città del Natale Salerno, al via l’allestimento dei mercatini natalizi: artigiani, laboratori e area bimbi con Babbo Natale. MeraviglioSA Città del Natale Salerno entra ufficialmente nel vivo con l’allestimento delle casette dei mercatini che animeranno il centro cittadino durante il periodo natalizio. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, sarà presentata domani – 1 dicembre alle ore 11 – presso il Comune di Salerno, alla presenza di istituzioni, associazioni di categoria e organizzatori. L’evento si inserisce nel ricco programma delle iniziative che accompagneranno le Luci d’Artista, ormai riconosciute come uno dei principali richiami turistici del territorio. 🔗 Leggi su Zon.it
Approfondisci con queste news
L'Ortica Social. . Citta' di Cerveteri - Fonte Meravigliosa 4-3 Il direttore sportivo Claudio Caterini commenta rocambolesca sconfitta dei capitolini - facebook.com Vai su Facebook
Fiabe, elfi, mercatini per il Natale a Salerno - Torna, infatti dal 5 dicembre al 6 gennaio, in Piazza Sant'Agostino di Salerno, l'evento promosso dalla ... ansa.it scrive
Diocesi: Salerno, sabato 14 dicembre il Concerto di Natale in cattedrale - Acerno, giunto alla XII edizione, con il tema “La Speranza”, in linea con il Giubileo della Speranza 2025 indetto ... Secondo agensir.it
“Caro Babbo Natale, fai uscire mio zio dal coma”, la letterina di una bimba a Salerno - Tra le tantissime lettere trovate nella buca delle lettere di Babbo Natale di “MeraviglioSa”, a Salerno, quella di una bimba che ha chiesto di far guarire lo zio. Riporta fanpage.it