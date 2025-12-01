Meno bottiglie in plastica con il sistema ’Swap to reusable’ di Culligan

ACQUA buona e sana, magari con meno calcare, cosa che fa bene anche agli elettrodomestici, senza fare avanti e indietro dal supermercato con le classiche bottiglie in plastica nel cestello. Culligan è presente a Bologna fin dagli anni Sessanta ed è cresciuta molto nel corso degli ultimi anni, tenendo sempre come valori guida la tutela ambientale, la riduzione dell’utilizzo di bottiglie di plastica monouso e promuovendo modelli di economia circolare e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Nei giorni scorsi è stata anche premiata nell’ambito del Premio delle ’1.000 imprese best performer 2025’ della provincia di Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

