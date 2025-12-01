Meloni | Mosca dia suo contributo a pace
19.20 La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a una telefonata con il presidente Zelensky e altri leader europei,per fare il punto dopo gli incontri in Florida tra le delegazioni Usa e ucraina sul piano di pace. La Premier -spiega P.Chigi- ha sottolineato l'approccio costruttivo sempre dimostrato da Zelensky e ha ribadito l' importanza della convergenza di vedute tra partner Ue e Usa per il raggiungimento di una pace giusta e duratura". giusta e duratura.Infine, ha auspicato che Mosca offra un contributo fattivo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
