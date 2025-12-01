Meloni | Ateneo Bologna lede doveri Carta

16.15 "Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito italiano sia un un atto incomprensibile e gravemente sbagliato". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Si tratta "non solo di una scelta inaccettabile ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l'autonomia dell'Università". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

BLOCCHIAMO TUTTO PER CONQUISTARE UN FUTURO! GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE in PIAZZA ATENEO NUOVO: h.14:30 presentazione del programma e dei candidati h. 16:30 preparazione materiali e infopoint verso il No Meloni Day h. 17:00 festa univer - facebook.com Vai su Facebook

Meloni: "L'Università di Bologna lede i doveri costituzionali" - il pieno e incondizionato sostegno all'Esercito e alle Forze Armate e condanno fermamente ogni tentativo di isolare, delegittimare o ... Da ansa.it

Meloni contro l’Università di Bologna: “Inaccettabile negare un corso all’esercito. Lede i doveri costituzionali” - "Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un percorso di studi per i giovani ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

L'università di Bologna blocca il corso di filosofia per ufficiali. Meloni: "Atto incomprensibile e sbagliato" - La premier interviene dopo le polemiche suscitate dal no dell'ateneo alla richiesta arrivata dal capo di stato maggiore dell'esercito Carmine Masiello ... Segnala ilfoglio.it

Giorgia Meloni contro l’università di Bologna: «Grave e sbagliato negare un corso ai giovani dell’Esercito». L’ateneo: «Mai negato iscrizioni» - Per la premier, la posizione del dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna va contro i principi costituzionali alla base della stessa istituzione universitaria ... Da open.online

Meloni “La decisione dell’Università di Bologna lede i doveri costituzionali” - ROMA (ITALPRESS) – “Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell’Esercito Ital ... Scrive italpress.com

Meloni, Università di Bologna lede i doveri costituzionali - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it