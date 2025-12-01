Meloni | Ateneo Bologna lede doveri Carta

Servizitelevideo.rai.it | 1 dic 2025

16.15 "Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito italiano sia un un atto incomprensibile e gravemente sbagliato". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Si tratta "non solo di una scelta inaccettabile ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l'autonomia dell'Università". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

