Meloni | si conferma primato Italia nell’attuazione del Pnrr

Roma, 1 dic.

Roma, 1 dic. (askanews) – “L’approvazione da parte della Commissione europea del pagamento dell’ottava rata conferma che siamo in testa nellattuazione del Pnrr”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Abbiamo raggiunto – prosegue – tutti gli obiettivi previsti, un risultato riconosciuto a livello europeo che dimostra la solidità del nostro impegno. Il Governo intende sfruttare questa occasione per realizzare cambiamenti strutturali duraturi: investiremo in riforme strategiche per rendere l’Italia più competitiva e capace di affrontare le sfide attuali”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

