Meloni | si conferma primato Italia nell’attuazione del Pnrr
Roma, 1 dic. (askanews) – “L’approvazione da parte della Commissione europea del pagamento dell’ottava rata conferma che siamo in testa nell’attuazione del Pnrr”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Abbiamo raggiunto – prosegue – tutti gli obiettivi previsti, un risultato riconosciuto a livello europeo che dimostra la solidità del nostro impegno. Il Governo intende sfruttare questa occasione per realizzare cambiamenti strutturali duraturi: investiremo in riforme strategiche per rendere l’Italia più competitiva e capace di affrontare le sfide attuali”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Il commissario Brunner conferma ciò che gli italiani sanno da tempo: sull’immigrazione la visione di Giorgia Meloni sta guidando l’Europa. Approccio pragmatico, stop ai buonismi, accordi innovativi come quello con l’Albania. Mentre la sinistra attacca per ideol - facebook.com Vai su Facebook
#Meloni sull'ok della #Ue alla revisione del #Pnrr: "Conferma ancora una volta il lavoro solido e credibile del governo nell’attuazione del Piano" Vai su X
Meloni: si conferma il primato dell’Italia nell’attuazione del Pnrr - (askanews) – “L’approvazione da parte della Commissione europea del pagamento dell’ottava rata conferma che siamo in testa nell’attuazione del Pnrr”. Come scrive msn.com
Pnrr: Meloni, ok Bruxelles a pagamento ottava rata conferma primato attuazione -2- - commenta il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti - Scrive ilsole24ore.com
Pnrr, via libera dall’Ue al pagamento dell’ottava rata da 12,8 miliardi. Meloni: confermato il primato dell’Italia - Tra i 32 obiettivi raggiunti, spiccano la digitalizzazione, il potenziamento della telemedicina e la tutela ambientale. Si legge su milanofinanza.it
Meloni: “Pnrr, approvazione revisione dimostra come Italia traduce ambizioni in risultati concreti” - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiara che l'approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo della revisione del Pnrr italiano, che interessa misure per 13,5 miliardi ... interris.it scrive
Pnrr, ok Ue alla revisione. Meloni: «Lavoro credibile, Italia più forte in Europa» - Rispettati tempi e previsioni, anche per la sesta revisione del Pnrr – con modifiche per circa 13,5 miliardi – è arrivato il via libera definitivo da parte ... Secondo ilmattino.it
Pnrr: Meloni, “approvazione della revisione da parte del Consiglio europeo conferma il nostro lavoro solido” - “L’approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo della revisione del Pnrr italiano conferma ancora una volta il lavoro solido e credibile del Governo nell’attuazione del Piano. Riporta agensir.it