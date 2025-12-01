Meloni sarà sentita il 21 maggio a Palazzo Chigi per il processo contro Fabrizio Corona

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà sentita il 21 maggio a Palazzo Chigi come persona offesa nel processo per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona, in corso a Milano. La premier si è resa disponibile, secondo quanto anticipato da La Presse, tramite il suo legale, avvocato Luca Libra. Meloni e un oramai ex onorevole di Fratelli d’Italia (ora nel gruppo Misto), Manlio Messina, avevano denunciato l’ex re dei paparazzi per l’articolo pubblicato da Dillingernews.it il 20 ottobre 2023, dal titolo “ E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontato che. 🔗 Leggi su Open.online

