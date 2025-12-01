Meloni | Mosca dia il suo contributo nei negoziati L' ex capo dell' esercito ucraino | Armi nucleari a Kiev alternativa a ingresso nella Nato
Il percorso per raggiungere un accordo di pace in Ucraina continua a rimanere complesso e intricato. Per il momento non sono stati fatti passi avanti concreti, al di là delle dichiarazioni delle parti sul piano Trump. Domani, l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff vedrà il presidente russo Vladimir Putin. Intanto, l'ammiraglio italiano Cavo Dragone, il presidente del Comitato militare Nato, ha rivelato che l'Alleanza sta valutando di compiere cyberattacchi preventivi contro Mosca, per rispondere alle continue azioni di guerra ibrida. Non si è fatta attendere la risposta delle autorità della Federazione, che hanno descritto le parole dell'alto ufficiale come "irresponsabili". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Meloni chiama il numero uno di Kiev e i leader europei: «Mosca offra a sua volta un fattivo contributo al processo negoziale. La convergenza Usa-Europa è importante per una pace duratura» - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: "Mosca dia il suo contributo nei negoziati". L'ex capo dell'esercito ucraino: "Armi nucleari a Kiev alternativa a ingresso nella Nato" - Zelensky a Parigi: "Non ricompensare Mosca, sua offensiva non ha avuto successo". Riporta ilgiornale.it
Meloni: 'Mosca dia un contributo fattivo ai negoziati' - "Alla vigilia degli incontri tra l'Inviato speciale del Presidente Trump e le autorità russe", la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha "auspicato che Mosca offra a sua volta un fattivo contribut ... Scrive ansa.it
Di Battista (Nove): “Meloni cerca di far dimenticare le sue responsabilità su Gaza e Ucraina: per questo non prende una posizione netta sul piano Trump” - L'ex M5S: "Meloni cerca di far dimenticare le sue responsabilità su Gaza e Ucraina, è corresponsabile del disastro" ... ilfattoquotidiano.it scrive
Meloni chiama Trump. "Putin dia un segnale con il cessate il fuoco" - La premier al G20: niente contrapposizioni, Usa pronti a modificare il piano. Riporta ilgiornale.it
Guerra in Ucraina, Meloni al G20: “No a controproposta, lavoriamo su quella di Trump” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, Meloni al G20: “No a controproposta, lavoriamo su quella di Trump” ... tg24.sky.it scrive
G20, Meloni sente Trump su Ucraina: “Lavoriamo sul suo piano, è disponibile a modificarlo” - Ma mentre nella città sudafricana cala il sipario sul primo G20 ospitato in Africa, è in Svizzera - msn.com scrive