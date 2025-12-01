Il percorso per raggiungere un accordo di pace in Ucraina continua a rimanere complesso e intricato. Per il momento non sono stati fatti passi avanti concreti, al di là delle dichiarazioni delle parti sul piano Trump. Domani, l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff vedrà il presidente russo Vladimir Putin. Intanto, l'ammiraglio italiano Cavo Dragone, il presidente del Comitato militare Nato, ha rivelato che l'Alleanza sta valutando di compiere cyberattacchi preventivi contro Mosca, per rispondere alle continue azioni di guerra ibrida. Non si è fatta attendere la risposta delle autorità della Federazione, che hanno descritto le parole dell'alto ufficiale come "irresponsabili". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Mosca dia il suo contributo nei negoziati". L'ex capo dell'esercito ucraino: "Armi nucleari a Kiev alternativa a ingresso nella Nato"