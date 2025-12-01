Meloni | L’Università di Bologna viola i propri doveri costituzionali La risposta dell’Ateneo

La critica della premier alla decisione dell'Ateneo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito "incomprensibile e gravemente sbagliata" la scelta del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di non attivare un percorso di studi dedicato ai giovani ufficiali dell'Esercito Italiano. Secondo Meloni, si tratta non solo di una scelta inaccettabile, ma anche di un atto che minerebbe i doveri costituzionali su cui si fonda l'autonomia universitaria. L'università, ha sottolineato, dovrebbe essere "un luogo di pluralismo e confronto, libero da pregiudizi ideologici".

