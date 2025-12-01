Meloni | L' Agi un pezzo di storia italiana

AGI - "Carissimi, l’ Agenzia Giornalistica Italia, che tutti noi chiamiamo familiarmente AGI, compie 75 anni e io sono molto felice di rivolgere a tutti voi i miei auguri per questo traguardo così significativo. Celebriamo insieme un pezzo di storia italiana: 75 anni di notizie, d’impegno, di professionalità e di competenza, per offrire ai cittadini un’ informazione autorevole e di qualità, raccontando i fatti con la più ampia copertura possibile e assicurando approfondimenti su temi specifici. L'AGI e i mutamenti della nazione. In questo lungo cammino, l’AGI ha accompagnato e raccontato i mutamenti della nostra Nazione in ogni sua sfaccettatura, dall’ economia alla politica, dalla politica internazionale alla cronaca, collezionando nel corso della sua attività numerosi scoop ed esclusive. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "L'Agi un pezzo di storia italiana"

