Meloni | Inaccettabile che l’Università di Bologna neghi un corso per gli ufficiali dell’Esercito

La premier sulla polemica sollevata dal generale Masiello: “Decisione incomprensibile e sbagliata, gesto lesivo dei doveri costituzionali”. L’ateneo: “Si chiedeva l’attivazione di un percorso ad hoc per l’Accademia di Modena, costi elevati”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Meloni: “Inaccettabile che l’Università di Bologna neghi un corso per gli ufficiali dell’Esercito”

