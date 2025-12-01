Meloni | Decisione Università di Bologna lede doveri costituzionali

"Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito Italiano sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato". Così la premier Giorgia Meloni in una nota, sottolineando che "non si tratta solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l'autonomia dell'Università. L'Ateneo, in quanto centro di pluralismo e confronto, ha il dovere di accogliere e valorizzare ogni percorso di elevazione culturale, restando totalmente estraneo a pregiudizi ideologici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: "Decisione Università di Bologna lede doveri costituzionali"

