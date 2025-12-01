Meloni critica l’Università di Bologna | Sbagliato negare percorso di studi per ufficiali dell’Esercito

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene con fermezza sulla decisione del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di non attivare un percorso di studi destinato ai giovani ufficiali dell'Esercito Italiano. "Ritengo che questa scelta sia incomprensibile e gravemente sbagliata", ha dichiarato Meloni, sottolineando come il rifiuto rappresenti, a suo avviso, un atto lesivo dei doveri costituzionali che regolano l'autonomia universitaria. "L'Ateneo – ha aggiunto – deve essere un luogo di pluralismo e confronto, capace di accogliere e valorizzare ogni percorso di elevazione culturale, senza pregiudizi ideologici".

