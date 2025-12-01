Meloni contro l’Università di Bologna sul no ai corsi per i militari

Giorgia Meloni è intervenuta con sul caso che ha investito l’ Università di Bologna, nell’occhio del ciclone per la scelta del Dipartimento di Filosofia di non dare seguito alla proposta di un percorso di studi dedicato agli ufficiali dell’Esercito formati a Modena. Meloni definisce quella decisione «un atto incomprensibile e gravemente sbagliato», sostenendo che «non si tratta solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l’autonomia dell’Università». Per la premier, un ateneo dovrebbe evitare « pregiudizi ideologici » e la mancata attivazione del corso finirebbe per mettere in discussione «il ruolo stesso delle Forze armate, presidio fondamentale della difesa e della sicurezza della Repubblica, come previsto dalla Costituzione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

