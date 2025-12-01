Meloni contro l’Università di Bologna sul no ai corsi per i militari
Giorgia Meloni è intervenuta con sul caso che ha investito l’ Università di Bologna, nell’occhio del ciclone per la scelta del Dipartimento di Filosofia di non dare seguito alla proposta di un percorso di studi dedicato agli ufficiali dell’Esercito formati a Modena. Meloni definisce quella decisione «un atto incomprensibile e gravemente sbagliato», sostenendo che «non si tratta solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l’autonomia dell’Università». Per la premier, un ateneo dovrebbe evitare « pregiudizi ideologici » e la mancata attivazione del corso finirebbe per mettere in discussione «il ruolo stesso delle Forze armate, presidio fondamentale della difesa e della sicurezza della Repubblica, come previsto dalla Costituzione». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
Italia Mattanza. . Meloni Mente sulla Scuola: 'Liberiamola dalla Gabbia Asfissiante' Ma Solo per Gonfiare le Paritarie! 29 novembre 2025 Meloni: "La scuola e l'università devono essere liberate dalla gabbia asfissiante(disciamo) in cui una certa cultura le ha rin - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni contro l’università di Bologna: «Grave e sbagliato negare un corso ai giovani dell’Esercito». L’ateneo: «Mai negato iscrizioni» - Per la premier, la posizione del dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna va contro i principi costituzionali alla base della stessa istituzione universitaria ... Riporta msn.com
Meloni Contro l'Università di Bologna: Rifiuto dei Corsi di Filosofia per Ufficiali - Il rifiuto dell'Università di Bologna di istituire corsi di filosofia per i militari genera polemiche e suscita critiche da parte della premier Giorgia Meloni. Come scrive notizie.it
Meloni contro l'Università di Bologna: «Inaccettabile che neghi un corso di filosofia per gli ufficiali dell’Esercito» - La Presidente del Consiglio e la polemica sul corso richiesto dall'Accademia militare di Modena: «Un atto gravemente sbagliato». Come scrive msn.com
Meloni contro l'università di Bologna: "Il no al corso per ufficiali inaccettabile e lesivo della Costituzione" - Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, ha accusato l'ateneo di non aver voluto organizzare un corso di laurea in filosofia per un ... Segnala huffingtonpost.it
Meloni contro Università di Bologna dopo corso negato agli ufficiali - "Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito Italiano sia un atto ... Si legge su tg24.sky.it
Meloni contro l'Università di Bologna: "Lede doveri costituzionali rifiutando un corso per l'Esercito" - L'ateneo: "Mai negata l'iscrizione a nessuno, ma no a un percorso riservato agli allievi ufficiali" ... Lo riporta msn.com