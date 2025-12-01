Meloni contro l' Università di Bologna | Lede doveri costituzionali rifiutando un corso per l' Esercito

Rifiutare un percorso di studi nel Dipartimento di Filosofia per i giovani ufficiali dell'Esercito italiano è "un atto incomprensibile e gravemente sbagliato". A dirlo è Giorgia Meloni che sui suoi profili social stigmatizza la decisione dell'Università degli studi di Bologna sostenendo che si tratta "non solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l'autonomia dell'Università". "L'Ateneo - dichiara il presidente del Consiglio -, in quanto centro di pluralismo e confronto, ha il dovere di accogliere e valorizzare ogni percorso di elevazione culturale, restando totalmente estraneo a pregiudizi ideologici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni contro l'Università di Bologna: "Lede doveri costituzionali rifiutando un corso per l'Esercito"

