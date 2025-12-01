Mei inaugura la nuova sede ampliata | innovazione crescita e attenzione alle persone

Ponte San Pietro. Mei, azienda tra le più specializzate nelle soluzioni per il settore ottico, celebra un traguardo storico con l’inaugurazione della sede centrale ampliata, un evento che ha riunito circa 800 persone tra dipendenti, famiglie, fornitori, collaboratori e autorità locali. La serata del 28 novembre è stata pensata per condividere un momento storico e raccontare la visione di un’azienda che continua a investire in innovazione, persone e territorio. Negli ultimi anni Mei ha rivoluzionato il settore ottico grazie alla tecnologia senza blocchi nel taglio lenti, diventata un punto di riferimento per efficienza e precisione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it