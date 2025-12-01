Medolla ko e cinque espulsi Il dg | Faremo un esposto
scandiano 1 medolla 0 SCANDIANO: Taglini, Romani, Duci, Pederzoli, Muratori, Valestri, Leoncelli, R.Ferrari, Corbelli, Barbieri (45’pt Saetti), Mohamed (39’st Rinaldini). A disp. Tarabelloni, Strozzi, Saetti Baraldi, Lasagni, M.Ferrari, Bottazzi, Giorgi. All. Giardina. MEDOLLA S.F.: Maccarinelli, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Leozappa, Assvangaohoun, Trajkovic, Abusoglu (41’st Zanoli), Bugneac (11’st Malavasi), Franco (11’st Tecku), Adusa (31’ t Haddaji). A disp. Atti, Bagni, Bernabiti, Benassi. All. Semeraro. Arbitro: Mongiorgi di Bologna Rete: 23’ t Corbelli Note: espulsi al 27’ Trajkovic, al 38’ Pastorelli e al 46’st Vanga, il vice Bertoli (42’st) e mister Semeraro (47’st). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
