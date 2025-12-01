Mediobanca Premier guarda al locale | ecco la nuova filiale

FERRARA non è soltanto una città d’arte: è un territorio in cui famiglie, imprenditori e professionisti mostrano da anni una sorprendente vitalità economica, spesso lontano dai riflettori. È anche per intercettare questa energia produttiva che Mediobanca Premier ha deciso di rafforzare la propria presenza in Emilia-Romagna, inaugurando nelle scorse settimane una nuova filiale in via Cavour proprio nel cuore della città estense. La scelta non è casuale. L’Emilia-Romagna resta una delle regioni più dinamiche del Paese, con distretti industriali solidi, una rete di piccole e media imprese ben radicata e una platea di professionisti attenti alla gestione del risparmio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediobanca Premier guarda al locale: ecco la nuova filiale

