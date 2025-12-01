Mediobanca pm | niente ipotesi di reato a carico del governo
Non c’è nessuna ipotesi di reato a carico del governo per la vicenda della scalata a Mediobanca e alle Generali da parte dei gruppi Caltagirone e Luxottica. A spiegarlo oggi alla stampa dopo giorni di notizie contrastanti sono stati i vertici della Procura di Milano, nella persona del procuratore Marcello Viola e del procuratore aggiunto Roberto Pellicano. Sul tema cruciale dell’inchiesta che vede Caltagirone e l’amministratore di Delfin Milleri accusati di ostacolo alla vigilanza e di patto illecito i magistrati hanno spiegato che la procedura con cui il ministero dell’Economia mise sul mercato il 7% di azioni del Monte dei Paschi di Siena fu anomala ma non illegale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
