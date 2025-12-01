Medico trasloca in un' altra frazione polemica sulla sede dell' ambulatorio Il sindaco | Decisione personale il Comune non è un affittacamere

SELVAZZANO DENTRO (PADOVA) - È il sindaco di Selvazzano Claudio Piron ad intervenire in merito alla vicenda del medico di base di Caselle che, spostatosi a San Domenico dopo non aver. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Medico trasloca in un'altra frazione, polemica sulla sede dell'ambulatorio. Il sindaco: «Decisione personale, il Comune non è un affittacamere»

Contenuti che potrebbero interessarti

Una delle due coppie finite del mirino ha deciso di traslocare - facebook.com Vai su Facebook

Medico trasloca in un'altra frazione, polemica sulla sede dell'ambulatorio. Il sindaco: «Decisione personale, il Comune non è un affittacamere» - È il sindaco di Selvazzano Claudio Piron ad intervenire in merito alla vicenda del medico di base di Caselle che, spostatosi a San Domenico dopo non ... Come scrive ilgazzettino.it

Il medico trasloca, pazienti orfani - L'ambulatorio medico a Zeminiana è chiuso perché la dottoressa si trasferisce a Vigordarzere e per i pazienti della frazione soprattutto i più anziani, i disagi sono davvero tanti. Riporta ilgazzettino.it

Galatina, il medico di base dice addio alla frazione: disagi e proteste per i residenti di Collemeto - Tra due mesi in pensione, ha deciso di chiudere l’ambulatorio della frazione COLLEMETO (GALATINA) - Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it