Medico arrestato per violenza sessuale Giovanni Sgroi di nuovo a processo | altre 5 denunce

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Sgroi, ex primario di Treviglio e sindaco di Rivolta d'Adda (Cremona) agli arresti domiciliari per violenza sessuale, affronterà un nuovo processo a Bergamo: presentate 5 nuove denunce a suo carico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

