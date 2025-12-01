Medico arrestato per violenza sessuale Giovanni Sgroi di nuovo a processo | altre 5 denunce

Giovanni Sgroi, ex primario di Treviglio e sindaco di Rivolta d'Adda (Cremona) agli arresti domiciliari per violenza sessuale, affronterà un nuovo processo a Bergamo: presentate 5 nuove denunce a suo carico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un medico di base di origini siriane che operava a Trento è stato arrestato con l’accusa di aver effettuato decine di circoncisioni abusive, senza autorizzazione, facendosi aiutare in alcune occasioni dai figli che non avevano alcuna abilitazione e in un ambulat - facebook.com Vai su Facebook

Pisa, violenze sessuali su bambina di 6 anni: arrestato 23enne - Negli scorsi giorni la Squadra Mobile della Questura di Pisa ha eseguito una custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale su minore, ... Riporta msn.com

Bambina di 6 anni violentata dal papà degli amichetti: il racconto alla mamma di quei comportamenti «strani» - Una bambina di sei anni è stata vittima di violenza sessuale da parte del padre dei suoi amichetti mentre era in casa loro per giocare. Come scrive msn.com

Orrore a Pisa, 23enne di origini straniere arrestato per abusi su una bimba di 6 anni - Sugli abiti della bambina sono state trovate tracce di Dna dell'indagato ... Segnala msn.com