Medicina per le donne | la clinica monzese fra le migliori
Un riconoscimento importante per la clinica monzese. Gli Istituti Clinici Zucchi di Monza ottengono nuovamente il Bollino Rosa di Fondazione Onda Ets, che da vent’anni valorizza le strutture impegnate nella promozione della medicina di genere. Il riconoscimento - assegnato per il biennio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alle Ville Ponti confronto pubblico sulla medicina di genere, promosso dal Gruppo Donne Confapi Varese. - facebook.com Vai su Facebook
“Sei troppo emotiva per fare la chirurga”. Donne in medicina, quanta strada c’è ancora da fare Vai su X
Medicina per le donne: la clinica monzese fra le migliori - Gli Istituti Clinici Zucchi si sono quindi affermati come una delle realtà più longeve all’interno della rete degli ospedali premiati da Fondazione Onda, a testimonianza di un impegno stabile e ... Si legge su monzatoday.it
Medicina di genere, sanità modenese da bollino rosa - Ancora una volta le tre Aziende sanitarie della provincia di Modena premiate per l’impegno nella medicina di genere: anche quest’anno l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Fondazione Onda ... sassuolo2000.it scrive
Medicina di genere, Merzagora (Fond. Onda): Passi avanti, ma donne nei trial ancora troppo poche - Roma, 20 nov – “La medicina di genere è entrata nella pratica clinica italiana, ma il percorso è ancora incompleto”. Lo riporta 9colonne.it