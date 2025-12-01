Maxton Hall 3 | Amazon annuncia la fine delle riprese svelando le prime foto dei protagonisti
La serie tratta dai romanzi di Mona Kasten tornerà prossimamente con un terzo capitolo e, nell'attesa, i fan possono vedere gli scatti dal set. Amazon ha annunciato la fine delle riprese della stagione 3 della serie Maxton Hall - Il mondo tra di noi, che ha ottenuto il successo internazionale con i primi due capitoli della storia tratta dai romanzi bestseller scritti da Mona Kasten. Prime Video, condividendo l'aggiornamento sul progetto televisivo, ha inoltre svelato le prime foto scattate sul set delle puntate inedite. Cosa racconterà Maxton Hall 3 Il fenomeno globale realizzato per la piattaforma di streaming avrà al centro la storia d'amore tra Ruby (Harriet Herbig-Matten) e James (Damian Hardung). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
