Maxi sequestro in carcere | trovati smartphone e droga nella notte
Tempo di lettura: < 1 minuto Nelle ultime ore il personale di Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Avellino “Antimo Graziano” di Bellizzi Irpino ha portato a termine un’importante operazione di sicurezza interna. Durante un’attività di controllo notturno, gli agenti hanno individuato diversi oggetti illegalmente introdotti all’interno dell’istituto, prontamente sequestrati per evitare ulteriori rischi. A darne comunicazione è Raffaele Troise, responsabile della segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria di Avellino Bellizzi. Coordinati dalla Sorveglianza generale, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato cavetti USB, pennette, uno smartphone e un quantitativo di sostanze stupefacenti, tutti materiali abilmente occultati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
