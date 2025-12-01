Maxi sequestro a Padova di sostanze dopanti dal valore di 300mila euro 60enne arrestato

Un 60enne è stato arrestato dalla Squadra mobile di Padova per commercio di sostanze dopanti: sequestrate oltre 1.500 confezioni.

