Maxi operazione all’alba | 3 comuni nel mirino dei carabinieri Sigilli alle discariche di rifiuti | FOTO
È iniziata alle prime luci del mattino l’operazione condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in una nuova attività di controllo nelle aree più esposte all’emergenza ambientale. In poche ore sono stati ispezionati siti sospetti, individuate discariche improvvisate. 🔗 Leggi su Casertanews.it
