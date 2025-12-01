Maxi blitz antidroga tra Milano e Bergamo | 4 arresti droga nascosta in un camion con il doppio fondo

Quattro persone arrestate e 348 kg di hashish sequestrati dai Carabinieri tra Milano e Bergamo. Droga nascosta in camion e congelatori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maxi blitz antidroga tra Milano e Bergamo: 4 arresti, droga nascosta in un camion con il doppio fondo

