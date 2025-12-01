Max Giusti e Benedetta | scopri chi è e cosa fa la moglie del comico

profilo di max giusti: carriera e specializzazioni. Tra le figure più conosciute e apprezzate nel panorama dello spettacolo italiano, Max Giusti si distingue per la sua versatilità. Attore, comico, conduttore e trasformista, ha costruito una carriera solida e varia, dimostrando una spiccata capacità di adattamento e una forte propensione alle sfide. La sua lunga permanenza in Rai lo ha visto protagonista di numerosi programmi di successo, tra cui Affari Tuoi e Boss in Incognito. Recentemente, si sta preparando al debutto in un format televisivo dedicato a Mediaset, segno della sua continua evoluzione professionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Max Giusti e Benedetta: scopri chi è e cosa fa la moglie del comico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IL RAPPORTO sulla violenza di genere 2024 è stato presentato stamattina in Consiglio regionale. Il 72% di chi denuncia è una donna italiana tra i 30 e i 59 anni. Sono intervenute anche Elisa Giusti, referente del Centro antiviolenza di Macerata, e Benedetta L - facebook.com Vai su Facebook

Benedetta Bellini, chi è la moglie di Max Giusti/ I figli Matteo e Caterina - Max Giusti e il rapporto con la moglie Benedetta Bellini: chi è, come si sono conosciuti e i loro figli Max Giusti è uno dei comici più amati dal pubblico, ma si conosce poco della sua vita privata. Riporta ilsussidiario.net

Max Giusti, nel 2009 le nozze con la moglie Benedetta Bellini/ “Non sono geloso, mi fido di lei” - Max Giusti, la vita privata dell'attore: l'amore con Benedetta Bellini iniziato nel 2004 e i figli Matteo e Caterina nati nel 2010 e nel 2012 Nella vita privata di Max Giusti c’è lo stesso amore ormai ... Si legge su ilsussidiario.net

Movimenti a Canale 5, Max Giusti “ruba” il posto di Gerry Scotti: cosa sta succedendo - serale di Canale 5 cambia volto: Max Giusti prende il posto di Gerry Scotti. Da rds.it

Su Canale 5 Max Giusti debutta nel pre serale con due programmi TV già condotti da Gerry Scotti - serale di Canale 5 con due grandi programmi già condotti da Gerry Scotti. Secondo novella2000.it

Max Giusti: «Papà mi ha abbracciato per la prima volta a 50 anni. Pechino Express? Non volevo farlo, ho pianto moltissimo» - Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Max Giusti ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera raccontandosi con il cuore in mano. Come scrive corriereadriatico.it