Mauro svela: «Reunion alla Continassa? Quando Yildiz e Platini si sono incrociati Spalletti ha detto.». Le dichiarazioni dell’ex bianconero. Massimo Mauro è intervenuto nel salotto di Pressing per raccontare i dettagli emozionanti della cena di reunion organizzata dalla Juventus per celebrare i campioni del 1985. Il raduno ha visto la partecipazione di figure storiche e l’ assoluto mattatore è stato, come sempre, Michel Platini. La riunione dei vecchietti e il ricordo della coppa continentale. Mauro ha espresso la sua gratitudine al club per l’organizzazione dell’evento, che ha permesso di rivedere vecchi compagni e rievocare glorie passate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

