Mauro svela | Reunion alla Continassa? Quando Yildiz e Platini si sono incrociati Spalletti ha detto…

Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro svela: «Reunion alla Continassa? Quando Yildiz e Platini si sono incrociati Spalletti ha detto.». Le dichiarazioni dell’ex bianconero. Massimo Mauro  è intervenuto nel salotto di  Pressing  per raccontare i  dettagli emozionanti  della  cena di reunion organizzata dalla  Juventus  per celebrare i  campioni del 1985. Il raduno ha visto la partecipazione di figure storiche e l’ assoluto mattatore  è stato, come sempre,  Michel Platini. La riunione dei vecchietti e il ricordo della coppa continentale. Mauro  ha espresso la sua  gratitudine  al club per l’organizzazione dell’evento, che ha permesso di rivedere vecchi compagni e rievocare  glorie passate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

