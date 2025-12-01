Maura Luisa Ramponi dimessa un mese e mezzo dopo la strage di Verona | dall’ospedale finisce subito in carcere

Verona, 01 dicembre 2025 – ‘’Lucida e ha recuperato peso”. Così le fonti dell'Azienda ospedaliera universitaria di Verona, che ha formalizzato le dimissioni dall’ospedale di Borgo Trento di Maria Luisa Ramponi. In aggiunta spiegano come "la paziente è stata dimessa dal centro ustioni dove era stata trasferita dalla terapia intensiva e non necessita di ulteriori cure ospedaliere". Maria Luisa Ramponi, sorella di Franco e Dino, sono tutti accusati della strage di Castel d'Azzano (Verona) nella quale il 14 ottobre scorso nell' esplosione del casolare di famiglia sono morti tre carabinieri e sono rimaste ferite altre 26 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maura Luisa Ramponi dimessa un mese e mezzo dopo la strage di Verona: dall’ospedale finisce subito in carcere

