Mattia del Grande Fratello in ospedale | cosa è successo e come sta

Roma, 1 dicembre 2025 - Momenti di preoccupazione nella casa del Grande Fratello, dove la diretta in onda normalmente 24 ore su 24 è stata sospesa per qualche minuto. Poi l’annuncio, lapidario: Mattia ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali”. Cosa è successo a Mattia Scuderi? Cosa è successo. Come sta adesso Mattia Scuderi?. Il nuovo ingresso: chi è Dolce Dona. Cosa è successo. La dinamica dell’accaduto è sotto gli occhi di tutti: alcuni dei casalinghi stanno giocando a pallavolo in giardino, Mattia Scuderi salta e fa una schiacciata. Ma quando atterra si accascia subito a terra tenendosi la caviglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattia del Grande Fratello in ospedale: cosa è successo e come sta

Contenuti che potrebbero interessarti

Grande campione ? Mattia Faraoni - facebook.com Vai su Facebook

Mattia del Grande Fratello in ospedale: cosa è successo e come sta - Questa sera saranno decretati il secondo finalista del reality show di Canale 5 e un nuovo eliminato. Secondo msn.com

Mattia Scudieri torna nella Casa con la gamba fasciata e le stampelle, il video del suo infortunio - Dopo essere stato visitato in ospedale a causa di un infortunio, Mattia Scudieri è tornato nella Casa del Grande Fratello con piede e caviglia vistosamente ... Segnala fanpage.it

Paura per Mattia del GF: infortunio in casa e gamba ingessata, il video dell'incidente - A rischio la permanenza di Mattia Scudieri nella casa del Grande Fratello? Da cosmopolitan.com

Grande Fratello, dopo l’infortunio Mattia Scudieri rientra nella Casa con la gamba ingessata e le stampelle - Mattia Scudieri ha subito un infortunio e ha dovuto momentaneamente abbandonare la casa del Grande Fratello. Come scrive isaechia.it

Grande Fratello, paura per Mattia Scudieri: esce dalla Casa per un infortunio alla caviglia. Rientrerà? - Il concorrente siciliano è stato accompagnato fuori dal Grande Fratello per un infortunio alla caviglia. Riporta msn.com

Grande Fratello 2025, Mattia Scudieri torna nella casa dopo l’incidente/ Il gieffino ha il piede ingessato - Mattia Scudieri aveva lasciato momentaneamente il Grande Fratello, nelle scorse ore è tornato nella casa con un piede ingessato. Si legge su ilsussidiario.net