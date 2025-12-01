Mattarella | Pietrangeliaffetto italiani

16.00 "Ho appreso la notizia della morte di Nicola Pietrangeli con autentico dispiacere. I suoi straordinari successi sportivi, la sua umana simpatia, gli hanno procurato l'affetto di tanti italiani, sportivi e non". Sono le parole del Presidente Mattarella sulla scomparsa della leggenda del tennis. "Esprimo ai familiari cordoglio e sentimenti di vicinanza", afferma il capo dello Stato in una dichiarazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

**Pientrangeli: Mattarella, 'autentico dispiacere, aveva affetto italiani'** - I suoi straordinari successi sportivi, la sua umana simpatia, gli hanno procurato l'affett ... Si legge su iltempo.it

Mattarella ha chiesto alla Flotilla di fermarsi - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un appello alle persone a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla, la grande iniziativa civile per portare cibo e altri beni ... Secondo ilpost.it

Mattarella: «Gli italiani sono un grande popolo» - È un messaggio di «speranza» quello che Sergio Matteralla invia nella consueta ... Lo riporta avvenire.it