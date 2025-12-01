Mattarella | ‘senza difesa comune UE drammatiche conseguenze’

“La mancata realizzazione di una difesa comune europea, ipotizzata 70 anni fa, manifesta tutte le drammatiche conseguenze dell’inazione nel processo di integrazione” Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’incontro con i partecipanti del 21mo Foro di dialogo Italia-Spagna, sottolineando “urgenza e visione” anche “per ridurre le carenze strategiche”. ASKANEWS. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: ‘senza difesa comune UE, drammatiche conseguenze’

News recenti che potrebbero piacerti

Il monito di Mattarella: “Sulle Province un processo interrotto” Il Capo dello Stato Sergio Mattarella a difesa delle province e chiede di riannodare i fili di quel riassetto costituzionale che sarebbe dovuto essere alla base della legge che le ha riformate ma che in - facebook.com Vai su Facebook

Il Presidente Mattarella ha presieduto il Consiglio Supremo di Difesa Il comunicato finale: quirinale.it/elementi/145031 Vai su X

Mattarella,da mancata difesa comune drammatiche conseguenze - "La mancata realizzazione di una difesa comune europea" oggi "manifesta tutte le drammatiche conseguenze ... Da espansionetv.it

Mattarella "Con mancata realizzazione difesa comune Ue drammatiche conseguenze" - "La mancata realizzazione della Difesa comune europea, ipotizzata da oltre settant'anni a partire dal Trattato di Parigi del 1952, sino alle conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki del di ... Scrive msn.com

Ue, Mattarella: con mancata difesa comune drammatiche conseguenze - (askanews) – “La mancata realizzazione di una difesa comune europea, ipotizzata 70 anni fa, manifesta tutte le drammatiche conseguenze dell’inazione nel processo di integrazione”. Si legge su askanews.it

Il presidente Mattarella sprona l’Ue: nuovi conflitti in Europa e nel Mediterraneo, serve una forza di difesa comune - La guerra in Ucraina e i contrasti nel Mediterraneo spingono il capo dello Stato a chiedere una forza europea di difesa, che non sia la semplice sommatoria degli eserciti nazionali. Da milanofinanza.it

Mattarella: Ue troppo timida, ora serve una difesa comune - ROMA Dopo la debacle dell'Occidente in Afghanistan e il disimpegno progressivo di Washington sugli scenari internazionali, Sergio Mattarella sferza l'Unione europea e ne indica la nuova frontiera: ... ilgazzettino.it scrive

Ue: Mattarella, “carenza di un’azione comune adeguata indebolisce tutti, non possiamo permettercelo” - “La Bce, unica tra le grandi banche centrali, opera in un contesto in cui agiscono venti diversi Stati – presto ventuno – con altrettante politiche di bilancio, con normative non pienamente ... Si legge su agensir.it