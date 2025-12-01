Mattarella Con mancata realizzazione difesa comune Ue drammatiche conseguenze

ROMA (ITALPRESS) – “La mancata realizzazione della Difesa comune europea, ipotizzata da oltre settant'anni a partire dal Trattato di Parigi del 1952, sino alle conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki del dicembre 1999 – che prevedeva, entro il 2003, che gli Stati membri fossero in grado di schierare forze militari fino a 50.000-60.000 uomini capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Petersberg – manifesta oggi tutte le drammatiche conseguenze dell'inazione nel processo d'integrazione. Nel mutato quadro geopolitico, l'Unione sconta oggi un ritardo che impone urgenza e visione, anche per ridurre le attuali carenze strategiche”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

