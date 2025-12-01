Mattarella | Agi prosegua l' attività con il prestigio e la vivacità della sua lunga storia
AGI - "In occasione delle celebrazioni del settantacinquesimo anniversario della fondazione dell'Agenzia Giornalistica Italia, desidero far giungere a lei, gentile direttrice, alle redazioni e a tutto il personale un saluto cordiale e gli auguri". Questo l'inizio del messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato per i 75 anni dell'Agenzia Italia. "Dal 1950 la nuova agenzia si è subito caratterizzata per uno stile incisivo e moderno, capace di raccontare e accompagnare la Ricostruzione, non solo economica e industriale, ma anche sociale e morale, di un Paese uscito distrutto dalla guerra. 🔗 Leggi su Agi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Corriere della Sera. . L’applauso più forte, dopo l’ovazione iniziale, scatta quando Sergio Mattarella scandisce l’articolo 31 della Costituzione e ricorda che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e dei - facebook.com Vai su Facebook
Natalità, Mattarella: tema vitale per l’Italia e l’Europa, servono retribuzioni adeguate e sviluppo dei servizi sociali - Secondo il Capo dello Stato «un rinnovo generazionale debole inciderà sulla sostenibilità dei conti pubblici, oltre che sulla coesione intergenerazionale» ... Si legge su msn.com
Il Papa in visita al Quirinale. Mattarella: “No agli oligarchi, la pace non si fa con la forza” - Sull’accordo di Sharm dice: «La pace vera duratura risiede nell’animo dei popoli. Segnala repubblica.it
Flotilla, le reazioni all’appello di Mattarella. Conte: “Riflettete”. Meloni ringrazia l’opposizione - Raccoglie il plauso delle opposizioni l’appello del presidente Sergio Mattarella alla Flotilla a raccogliere la disponibilità offerta dal patriarcato latino di Gerusalemme per consegnare in sicurezza ... Segnala repubblica.it