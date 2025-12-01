Mattarella | Agi prosegua l' attività con il prestigio e la vivacità della sua lunga storia

AGI - "In occasione delle celebrazioni del settantacinquesimo anniversario della fondazione dell'Agenzia Giornalistica Italia, desidero far giungere a lei, gentile direttrice, alle redazioni e a tutto il personale un saluto cordiale e gli auguri". Questo l'inizio del messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato per i 75 anni dell'Agenzia Italia.   "Dal 1950 la nuova agenzia si è subito caratterizzata per uno stile incisivo e moderno, capace di raccontare e accompagnare la Ricostruzione, non solo economica e industriale, ma anche sociale e morale, di un Paese uscito distrutto dalla guerra. 🔗 Leggi su Agi.it

