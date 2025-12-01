Materiali in scena omaggio a Pier Paolo Pasolini nel cinquantesimo anniversario del suo assassinio

Arezzo, 1 dicembre 2025 – La rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune e Cavriglia e dalla Materiali Sonori al Teatro Comunale, rende omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel cinquantesimo anniversario del suo assassinio. Venerdì 5 dicembre, alle ore 21.30, andrà in scena “Pasolini - Frammenti in forma di rosa”, un recital di poesie, canzoni, musiche con la cantante Francesca Breschi, le interpretazioni di Pierfrancesco Bigazzi e Giampiero Bigazzi, la presenza di Banda Improvvisa diretta da Orio Odori con la Filarmonica di Loro Ciuffenna e Damiano Puliti e il giovanissimo Zeno Odori ai violoncelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Materiali in scena, omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel cinquantesimo anniversario del suo assassinio

