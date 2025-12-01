Materazzi a Sky | Il Milan ha capito come giocare i derby dopo averne persi 7-8 si vede la differenza con Chivu! Da tifoso ho una speranza

Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter e campione del mondo, Marco Materazzi, ha analizzato il momento dei nerazzurri di Chivu dopo il successo col Pisa. Intervistato da Sky Sport, Marco Materazzi ha commentato così il momento dell’Inter di Chivu dopo la vittoria di ieri contro il Pisa. LAUTARO AL 4° POSTO NELLA CLASSIFICA CANNONIERI ALL TIME DELL’INTER – « Meno male, sono contento per lui e sono convinto che arriverà anche più su del quarto posto e aiuterà l’Inter a vincere ancora. Quest’anno è stata magra, da tifoso spero di alzare qualche trofeo a fine stagione ». SULLE CRITICHE A CHIVU, HO VISTO MIGLIORAMENTI NELL’INTER? – « Siamo a un punto dalla prima. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Materazzi a Sky: «Il Milan ha capito come giocare i derby dopo averne persi 7-8, si vede la differenza con Chivu! Da tifoso ho una speranza»

