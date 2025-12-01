Massese bella ma troppo sfortunata Una ’stoccata’ di Moltomini castiga le zebre
massese 0 montespertoli 1 MASSESE: Gatti, Lucaccini, Zavatto, Bertipagani, Grasselli (37’ st Bonni), Maffei (26’ st Centonze), Grasso (29’ st Mapelli), Caponi, Buffa, Lucchesi (22’ st Biagi), Marchini (29’ st Babacar). A disp. Cozzolino, Bacci, Lasagna, Favret. All. Marselli. MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Corradi, Salvatori (17’ st Bettoni), Trapassi, Valessi, Zefi, Corsi (22’ st Mancini), Granucci, Moltomini, Rosi (26’ st Biliotti). A disp. Romani, Spini, Calonaci, Lensi, Marcacci, Ciuffi. All. Sarti. Arbitro: Bigongiari di Lucca; assistenti: Lazzareschi di Lucca, De Fazio di Pisa. Marcatori: 19’ st Moltomini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
