Marvel Cosmic Invasion è pura celebrazione Dotemu

Da quando si è affacciato sul mercato videoludico Dotemu, non c’è stata una fetta di videogiocatori che è rimasta delusa dai giochi che ha offerto nel suo pacchetto. Qui in questi lidi abbiamo ben elogiato produzioni quali Absolum o uno dei loro primi grandi successi, ovvero TMNT: Shredder’s Revenge. La formula messa sul banco è la solita: un grande amore per lo stile estetico, coniugato da grandissima pixel art dove possibile, assieme ad una funzionalità totale di vecchie meccaniche tra arcade ed esperienza da cabinato. Il risultato è quasi sempre oltre la media, con produzioni che trasudano un amore viscerale per quello che stanno proponendo, un vero e proprio publisher che ama fare quello che fa, capace di vendertelo consapevole del prodotto finale che l’utente troverà nel pacchetto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

