Marvel Cosmic Invasion è pura celebrazione Dotemu
Da quando si è affacciato sul mercato videoludico Dotemu, non c’è stata una fetta di videogiocatori che è rimasta delusa dai giochi che ha offerto nel suo pacchetto. Qui in questi lidi abbiamo ben elogiato produzioni quali Absolum o uno dei loro primi grandi successi, ovvero TMNT: Shredder’s Revenge. La formula messa sul banco è la solita: un grande amore per lo stile estetico, coniugato da grandissima pixel art dove possibile, assieme ad una funzionalità totale di vecchie meccaniche tra arcade ed esperienza da cabinato. Il risultato è quasi sempre oltre la media, con produzioni che trasudano un amore viscerale per quello che stanno proponendo, un vero e proprio publisher che ama fare quello che fa, capace di vendertelo consapevole del prodotto finale che l’utente troverà nel pacchetto. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Contenuti che potrebbero interessarti
MARVEL Cosmic Invasion "Gameplay Overview" Video - facebook.com Vai su Facebook
Marvel Cosmic Invasion: arriva oggi il nuovo beat ’em up Marvel - Marvel Cosmic Invasion è pronto a farci tuffare nell'universo Marvel. Riporta vgmag.it
Marvel Cosmic Invasion: orario di lancio del beat’em up in arrivo il primo dicembre - Tribute Games e DotEmu hanno mostrato l'orario di lancio per Marvel Cosmic Invasion, beat'em up con i noti eroi. Scrive vgmag.it
Il gameplay di Marvel Cosmic Invasion è stato presentato in video - Gli sviluppatori di Marvel Cosmic Invasion hanno presentato un video di gameplay da circa undici minuti, con un livello completo tratto dalla campagna del gioco. Secondo msn.com
Marvel Cosmic Invasion per ottenere le edizioni fisiche per le edizioni Standard e Deluxe - Molto presto, Earth's Mightiest Heroes sarà chiamato all'azione per affrontare le orde di insetti di Annihilus come parte di Tribute Games ' Marvel Cosmic Invasion. Lo riporta gamereactor.it
Marvel Cosmic Invasion - L’universo Marvel si espande ancora una volta: Silver Surfer e Beta Ray Bill sono stati ufficialmente confermati come i nuovi personaggi giocabili di Marvel: Cosmic Invasion, il nuovo titolo d’azione ... Si legge su everyeye.it
Marvel Cosmic Invasion sbarca con la demo: vivi l'azione beat 'em up tra eroi e villain - I riflettori videoludici e l'attenzione dei fan dei beat 'em up sono puntati su Marvel Cosmic Invasion. Lo riporta everyeye.it