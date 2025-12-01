Marvel cosmic invasion disponibile su Xbox Game Pass

Il mese di dicembre si apre con importanti novità per gli abbonati a Xbox Game Pass, che possono già beneficiare di un nuovo titolo disponibile in modalità day-one. L’offerta del servizio si amplia ulteriormente, con diverse uscite previste nel corso del mese, consolidando il 2025 come un anno di grandi successi e novità per la piattaforma. marvel cosmic invasion entra in catalogo oggi. Il nuovo Marvel Cosmic Invasion è ora disponibile su Xbox Game Pass, in esclusiva per gli abbonati, sin dal 1° dicembre 2025. Il titolo permette di scegliere tra quindici iconici eroi Marvel in un coinvolgente gioco di combattimento che si svolge in ambientazioni quali New York e la Zona Negativa, con l’obiettivo di contrastare la minaccia dell’onda dell’annientamento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Marvel cosmic invasion disponibile su Xbox Game Pass

